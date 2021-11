Attualità

Inaugurata a Marina di Ragusa la sede Avis

Ragusa - L’Avis, associazione dei donatori di sangue che è l’emblema della generosità ragusana, ha inaugurato stamani la sede di Marina di Ragusa. “In via Delle Ondine la nostra grande famiglia di donatori di sangue, una delle più importanti in Europa - dichiara il sindaco Peppe Cassì - ha realizzato il sogno di costruire anche nella frazione rivierasca un punto fisso di raccolta. Un avvenimento storico per la nostra comunità, un risultato significativo, simbolicamente e concretamente ottenuto in tempi strettissimi, grazie alle tante professionalità che animano l’Avis ed all’impegno incessante di moltissimi ragusani che ogni giorno, silenziosamente e ciascuno nel proprio campo, antepongono l’interesse collettivo anche alla propria vita privata.”“La forza del noi - ha affermato il presidente Paolo Roccuzzo - che prevale alla sterilità dell’io che consente da oggi alla famiglia Avis di essere più grande con un’altra “casa vista mare”.

