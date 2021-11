Sicilia

Casting, si cercano comparse per film storico: lavoro retribuito

Cercasi comparse per film storico diretto dal regista Massimiliano Russo, la società di produzione Change of (he)art è alla ricerca di comparse. Nello specificano si ricercano uomini/donne di qualsiasi età ed etnia con le seguenti caratteristiche:Colore dei capelli naturaleTaglio di capelli medio-lungo (anche per uomini)NO TAGLI CORTINO CAPELLI COLORATINO TATUAGGIRichiesta per TUTTI I RUOLI la RESIDENZA a CATANIA.Lavoro retribuito.Per candidarsi inviare una mail a casting@changeofheart.it entro il 22/11/2021 allegando:Curriculum vitae3 foto (primo piano, mezzo busto e figura intera)taglie italiane (giacca, pantalone, scarpe)numero di telefonoNell’OGGETTO indicare: CASTING COMPARSE-NOME-COGNOME. Qualsiasi candidatura che non corrisponda ai profili ricercati sarà cestinata. in caso di minori verrà chiesto ai genitori/tutori di firmare una liberatoria per l’archiviazione delle immagini.

