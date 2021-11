Salute e benessere

Dieta del piatto unico: le vera dieta per dimagrire 10 kg

La dieta del piatto unico è da sempre considerata la vera dieta che consente di dimagrire fino a 10 kg, E' un regime alimentare che consente di perdere peso velocemente e senza lo sterrs di pesare alimenti. In pratica la dieta del piatto unico è una dieta dimagrante per perdere peso velocemente senza soffrire la fame. La dieta del piatto unico è stata tra le diete più seguite dopo il lockdown dovuto al Covid che ha portato gli italiani a prendere peso. Pare che questo regime alimentare sia stato una vera manna dal cielo per molti italiani che hanno preso la decisioni di mettersi a dieta. In queste settimane e in vista del Natale e delle grandi abbiffate natalizie ha preso piede la dieta del piatto unico, che permetterebbe di controllare il peso e dimagrire velocemente. La dieta mediterranea tanto cara agli italiani e consigliata dagli esperti prevede più portate mentre la dieta del piatto unico è più in linea con i bisogni degli sportivi, anche se gli effetti positivi di questo regime alimentare sarebbero evidenti anche per soggetti che non praticano esercizio fisico in modo.Dieta del piatto unico: menù settimanaleLa dieta del piatto unico è funzionale soprattutto per coloro lavorano spesso fuori casa e riduce di molto il tempo necessario per la preparazione dei pasti. Quando si parla di piatto unico si intende comunque un regime alimentare completo con il giusto apporto di proteine, fibre e sebbene in quantità inferiori anche zuccheri e grassi. Per la dieta del piatto unico si consigliano quindi: Insalatona di tonno e verdure miste, farro con i legumi, grigliata di verdure miste e mozzarella, bresaola con scaglie di parmigiano, prosciutto crudo, insalata di farro e gamberi, patate, uova e germogli di soia. Tutti questi alimenti apportano all'organismo il giusto quantitativo di energia ma senza eccedere nelle calorie. Inoltre si tratta di prodotti che riducono il senso di sazietà e aiutano a controllare la fame in attesa del pasto successivo.Dieta del piatto unico: controindicazioniCome qualsiasi dieta fai da te anche quella del piatto unico non va seguita per un periodo di tempo troppo prolungato (1-2 settimane al massimo). Prima di iniziare è inoltre consigliabile rivolgersi al proprio medico, dietologo o esperto in alimentazione per evitare di incorrere in problemi di salute. Ogni persona ha un infatti organismo differente dall'altro. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito. Si tratta di diete indicative che non devono essere seguite senza aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista. Sono diete vietate a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.

