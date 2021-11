Salute e benessere

Dieta chetogenica dei 7 giorni, la vera dieta per dimagrire in fretta 3 kg

La vera dieta chetogenica, come funziona? Quanti chili si possono perdere in 7 giorni? La dieta chetogenica è un regime alimentare dietetico che si basa principalmente sulla riduzione del consumo dei carboidrati. La dieta chetogenica è uno dei regimi dietetici più seguiti per perdere peso in poco tempo, vediamo il perché e cosa si mangia. In sostanza l'organismo, a causa della scarsità degli zuccheri, è costretto a ricavare energia dai lipidi e quindi dai grassi. La dieta chetogenica prevede anche un discreto apporto di proteine. In effetti gli esperti sottolineano che lo schema alimentare della dieta chetogenica comporta diversi vantaggi rispetto alle diete ipocaloriche che normalmente seguono le persone obese. Alcuni studi hanno evidenziato che chi segue una dieta chetogenica tende a perdere più massa grassa rispetto a quella magra e inoltre l'organismo spende più energie per convertire i grassi e le proteine in glucosio. In pratica quando il livello degli zuccheri è troppo basso le cellule sono in grado di ricavare energia dai grassi.Dieta chetogenica come funzionaCome è noto la principale fonte di energia che serve al corretto funzionamento dell’organismo è fisiologicamente tratta dai carboidrati (zuccheri). E’ così che funziona in modo naturale il metabolismo! Ma cosa accade se questa fonte energetica viene meno? Il corpo umano ricorre ad un’alternativa: inizia per questo a bruciare i grassi accumulati e nel tempo favorisce la perdita di peso. Questo processo si chiama chetosi (perché induce la formazione di corpi chetonici, molecole di scarto) ed in genere inizia dopo circa 48 ore di significativa riduzione di carboidrati, ovvero in quantità massima di 20-50 gr. al giorno. Di contro si interrompe immediatamente appena si sgarra. La chetosi è dunque una condizione indotta, innaturale, e come tale può essere pericolosa se non si presta attenzione. Per tale motivo questo regime alimentare va fatto solo sotto controllo medico di uno specialista in nutrizione.Dieta chetogenica: quali verdure consumareLa scelta delle verdure per la dieta chetogenica è molto importnate. Le verdure da preferire per la dieta chetogenica sono quelle a foglia verde, per cui via libera all’insalata, rucola ma anche agli spinaci, scarola, verza e tarassaco in base a ciò che offre la stagione. Le verdure possono essere consumate sia crude che cotte, importante attenersi alle quantità indicate dalla dieta. Per fare un esempio un pranzo estivo può essere composto da insalata abbinata a del formaggio, oppure alle uova condite con maionese. La stagione fredda offre moltissime varietà di verdure che si possono utilizzare all’interno della dieta chetogenica, tutti i tipi di broccoli e cavolfiori, i cavoletti di Bruxelles, le verza, così come carciofi, spinaci, zucchine, sedano solo per citarne alcune.Dieta chetogenica cosa mangiare e cosa non mangiareNon esiste un solo tipo di dieta cheto, ma molte, tutte comunque con uno schema base essenziale che comporta drastica riduzione di carboidrati, grandi quantità di grassi e moderate di proteine. L’organismo ha bisogno comunque di alcuni zuccheri e quindi questi sono concessi seppur nel limite massimo di 20-50 grammi al giorno, che vanno assunti da alimenti a basso indice glicemico. Quindi niente pane, pasta, riso o cereali, legumi o bibite, frutta con moderazione, mentre si da via libera alle verdure così come ai grassi e alle proteine. La dieta chetogenica standard (nota con l’acronimo SKD) è quella più impiegata e prevede il seguente rapporto di macronutrienti da assumere ogni giorno: 75% di grassi, 20% di proteine e 5% di carboidrati.Dieta chetogenica esempio di menù settimanaleLa dieta chetogenica prevede per lo spuntino di metà mattina e la merenda pomeridiana il consumo di noci, pistacchi e mandorle, parmigiano, rotolini di pancetta con formaggio.Lunedì: Colazione: Yogurt intero (2 vasetti), piccolo panino con prosciutto cotto. Pranzo: merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi), 1 mela piccola. Cena: pollo (200 gr), insalata, 1 frutto piccolo.Martedì: Colazione: latte vaccino intero (una tazza ca 200 ml), 1 fetta di pane con burro. Pranzo: braciola di maiale (200 gr), zucchine (300 gr), 1 frutto piccolo. Cena: tacchino (250g) insalata mista con pomodori, piccolo frutto.Mercoledì: Colazione: latte intero e ciotola frutti rossi. Pranzo: gamberoni (250 gr), spinaci, piccolo frutto. Cena: omelette, radicchio, piccolo fruttoGiovedì: Colazione: yogurt intero con muesli frutta secca. Pranzo: insalata di pomodori (200 grammi) ricotta (150 gr. circa), frutto. Cena: orata, lattuga, frutto.Venerdì: Colazione: pudding di semi di chia (1 porzione). Pranzo: insalata di polpo, carciofi, frutto. Cena: pesce al forno, bieta all’agro, olio evo, frutto. Sabato: Colazione: latte intero e 2 fette biscottate. Pranzo: bistecca di manzo, funghi, frutto. Cena: scaloppine al limone, broccoletti ripassati in padella, frutto. Domenica: Colazione: yogurt intero con frutti rossi freschi. Pranzo: lombo di vitello con funghi, frutto. Cena: salmone, cavolfiore, frutto.

