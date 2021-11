Rimedi naturali

Tisana dei Monaci Buddisti: fa dimagrire e brucia i grassi

La tisana dei monaci buddisti è da sempre nota come la tisana che fa dimagrire e brucia i grassi in eccesso. Si tratta di una bevanda realizzata con una miscela di diverse erbe cui sono attribuite proprietà utili per perdere peso e per depurare l’organismo. La tisana dei monaci buddisti sta diventando uno dei prodotti dimagranti tra i più conosciuti. Naturale al 100%, buono e salutare. La famosa tisana dei monaci buddisti è ormai molto usata anche in occidente per perdere peso e star bene con il proprio corpo. La tisana buddista è un elemento essenziale della dieta dei monaci buddisti che aiuta a dimagrire velocemente diversi chili.Tisana Monaci Buddisti: ingredientiGli ingredienti per questa tisana sono di due tipologie: secchi come le miscele e le materie prime vegetali, e liquidi.Ingredienti per la tisana dei monaci buddisti. Partiamo elencando gli ingredienti liquidi che sono sostanzialmente tre: acqua, necessaria per l’infusione, aloe vera, nella misura di un cucchiaio da minestra ed infine tre gocce di citronella. Gli ingredienti secchi sono un pò di più e la miscela che creeremo andrà bene per più tisane. Servirà reperire 3 cucchiai da minestra di tè verde in foglie ( vanno bene diverse qualità, meglio ovviamente se BIO), 3 cucchiai da minestra di foglie di tulsi, 3 grammi di radice di ginseng in polvere, foglie di menta tritata 10 grammi, 3 cucchiai di rosmarino in aghi tritato, 3 cucchiai di fiordaliso essiccato.Tisana dei monaci buddisti: proprietà e benefici per la saluteIl principale effetto dell’infuso dei monaci buddisti è l’essere una preparazione snellente, poiché riduce l’assorbimento dei grassi e del colesterolo se assunta dopo i pasti. Oltre ad essere una tisana dimagrante è utile anche per purificare l’organismo, grazie alle proprietà disintossicanti e drenanti. Quando bere la tisana?La tisana dei monaci buddisti può essere bevuta fino tre volte al giorno, lontano dai pasti per avere i migliori risultati ed è consigliato assumerla tiepida.Ricetta per preparare la tisana dei monaci buddistiIniziamo a mescolare gli ingredienti secchi segnati sopra, un trucco è quello di metterli in un sacchetto e agitarlo come fossero i numeri della tombola. Ponete ora tutti gli ingredienti secchi in un contenitore (meglio se di vetro) e prendetene un cucchiaio da minestra. Versatelo nell’acqua bollente ed aggiungete gli ingredienti liquidi. Togliete dal fuoco e lasciate in infusione per dieci minuti, filtrate e bevete la tisana tiepida. Cos’è la tisana dei monaci buddisti? Sembra che questa bevanda fosse già conosciuta nell’undicesimo secolo per le sue proprietà diuretiche. Veniva consumata con lo scopo di migliorare le funzionalità corporee, donando al corpo energia. Tuttavia secondo alcuni esperti, la tisana dei monaci buddisti è nata molto prima ed era circondata da un alone di sacralità. La vorrebbero infatti collocare al quinto secolo d.C, nel magico e suggestivo Tibet.

Tisana dei monaci buddisti: proprietà e benefici per la salute

Il principale effetto dell’infuso dei monaci buddisti è l’essere una preparazione snellente, poiché riduce l’assorbimento dei grassi e del colesterolo se assunta dopo i pasti. Oltre ad essere una tisana dimagrante è utile anche per purificare l’organismo, grazie alle proprietà disintossicanti e drenanti. Quando bere la tisana?La tisana dei monaci buddisti può essere bevuta fino tre volte al giorno, lontano dai pasti per avere i migliori risultati ed è consigliato assumerla tiepida. Ricetta per preparare la tisana dei monaci buddisti

Iniziamo a mescolare gli ingredienti secchi segnati sopra, un trucco è quello di metterli in un sacchetto e agitarlo come fossero i numeri della tombola. Ponete ora tutti gli ingredienti secchi in un contenitore (meglio se di vetro) e prendetene un cucchiaio da minestra. Versatelo nell'acqua bollente ed aggiungete gli ingredienti liquidi. Togliete dal fuoco e lasciate in infusione per dieci minuti, filtrate e bevete la tisana tiepida. Cos'è la tisana dei monaci buddisti? Sembra che questa bevanda fosse già conosciuta nell'undicesimo secolo per le sue proprietà diuretiche. Veniva consumata con lo scopo di migliorare le funzionalità corporee, donando al corpo energia. Tuttavia secondo alcuni esperti, la tisana dei monaci buddisti è nata molto prima ed era circondata da un alone di sacralità. La vorrebbero infatti collocare al quinto secolo d.C, nel magico e suggestivo Tibet.