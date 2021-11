Appuntamenti

La mostra Il mio ricordo di Amedeo Fusco a Ragusa

Ragusa - Il Centro di Aggregazione Culturale di ragusa oggi 20 novembre alle ore 19, dà vita ad un altro evento con una mostra di pittura, scultura, fotografia, pirografia, sul tema IL MIO RICORDO presentata da Amedeo Fusco. Scriveva G. Garcia Marquez: “la vita non è quella vissuta, ma quella che si ricorda e come si ricorda per raccontarla”. Non sprecare il ricordo significa non sprecare la vita. I ricordi sono un modo per aggrapparsi a ciò che amiamo, a ciò che siamo e alle cose che non vogliamo perdere. Tutti i momenti che hanno avuto valore per noi, le gioie, le amarezze, le vittorie, le sconfitte fanno parte della nostra essenza. È giusto mantenere traccia, tenere da parte i nostri cimeli, conservare segni tangibili per non lasciare che si disperdano. Ogni oggetto rappresenta un ricordo e deve restituirci energie positive.A volte, però, come diceva Cervantes: “Oh memoria, nemica mortale del mio riposo” i ricordi ci fanno soffrire. Aggrapparci al passato ci dà una sensazione di sicurezza, ma questa non è una situazione né realistica né matura. Niente può restituirci il tempo passato, possiamo, comunque, trattenere le emozioni e le sensazioni vissute per affrontare con più consapevolezza il presente. C’è qualcosa di magico nel ricordo. Se riusciamo ad assaporarlo porta serenità, gioia ed una dolcissima malinconia. Il ricordo è narrazione, racconto condiviso con gli altri; è storia individuale, familiare e collettiva. Tutti siamo fatti di ricordi che ci determinano e ci costituiscono, essi sono le nostre radici e delineano ciò che siamo: esseri che sperimentano, crescono, maturano e apprendono. Nella “Memorie di Adriano” di M. Yourcenar, l’imperatore Adriano immagina i ricordi in fin di vita e tenta di “opporsi al tempo” lasciando un segno “da uomo smarrito in quella successione di secoli”. La Yourcenar dà così senso all’agire e all’operare di ciascuno di noi.Artisti in mostra a RagusaGli artisti che espongono sono: Isabella Maria B.,Rosetta Giombarresi, Aldo D’Amato, Rita Albergamo, Margarita Valldeperas, Massimiliano Brullo, Annalisa Cavallo, Sebastiano Altomare, Ottavio Pedditzi, Donata Scucces, Agostino Viviani, Chiara Chinnici, Pamela Siciliano, Enrica Buscaglia, Emanuele Bellio, Pina Gennuso, Emanuele Pace, Adriana Iacono, Rosario Bello, Rosalba Ferilli, Giuseppe Ciarcià, Gianni Alfè, Lilly Lo Prete, Loredana Sala, Salvatore Guastella, Ivo D’Orazio, Laura Longhitano, Mariella Mascaro, Dario Vitale, Sebastiano Montalto, Lucio Morando, Gioachino Firrigno, Stefania Gagliano, Chiara Sofia Burragato, Salvo Distefano, Adriana Schembari, Roberto Trucco, Gianfranco Brusegan, Domynat, Sergio Cimbali, Teresa Giglio, Alex Roto, Luisa Barrano, Paola Burrafato, Silvana Licitra, Lucia Garretto, Salvatore Denaro, Piera Narducci, Salvatore Chessari, Miciè, Angelo Criscione, Enrico Guerrini, Carla Boi.Mostra RagusaLa mostra rimarrà aperta dal 20 novembre al 2 dicembre nella sede di Ragusa in via Mario Leggio 174 e sa-rà visitabile tutti i giorni, escluso festivi, dalle 10 alle 13 e su appuntamento. L’ inaugurazione sarà trasmessa in diretta facebook sui canali di Amedeo Fusco. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli artisti che espongono sono: Isabella Maria B.,Rosetta Giombarresi, Aldo D'Amato, Rita Albergamo, Margarita Valldeperas, Massimiliano Brullo, Annalisa Cavallo, Sebastiano Altomare, Ottavio Pedditzi, Donata Scucces, Agostino Viviani, Chiara Chinnici, Pamela Siciliano, Enrica Buscaglia, Emanuele Bellio, Pina Gennuso, Emanuele Pace, Adriana Iacono, Rosario Bello, Rosalba Ferilli, Giuseppe Ciarcià, Gianni Alfè, Lilly Lo Prete, Loredana Sala, Salvatore Guastella, Ivo D'Orazio, Laura Longhitano, Mariella Mascaro, Dario Vitale, Sebastiano Montalto, Lucio Morando, Gioachino Firrigno, Stefania Gagliano, Chiara Sofia Burragato, Salvo Distefano, Adriana Schembari, Roberto Trucco, Gianfranco Brusegan, Domynat, Sergio Cimbali, Teresa Giglio, Alex Roto, Luisa Barrano, Paola Burrafato, Silvana Licitra, Lucia Garretto, Salvatore Denaro, Piera Narducci, Salvatore Chessari, Miciè, Angelo Criscione, Enrico Guerrini, Carla Boi.

La mostra rimarrà aperta dal 20 novembre al 2 dicembre nella sede di Ragusa in via Mario Leggio 174 e sa-rà visitabile tutti i giorni, escluso festivi, dalle 10 alle 13 e su appuntamento. L’ inaugurazione sarà trasmessa in diretta facebook sui canali di Amedeo Fusco. L’ingresso è libero e gratuito.