Dieta giusta e super veloce a novembre, - 4 kg in 3 giorni

La dieta giusta e super veloce da seguire a novembre per dimagrire – 4 kg in 3 giorni è ipocalorica e soprattutto facile da seguire. Si tratta di una dieta super veloce basata su un regime molto ferreo che aiuta a sgonfiare la pancia e a depurare l'organismo. La dieta giusta a novembre è una dieta ipocalorica di 1200 e ha delle regole tra cui quelle che può essere seguita solo per tre giorni e solo una volta ogni tre mesi. È un menù equilibrato, sebbene si tratti pur sempre di una dieta ipocalorica. Assolutamente consigliato, quando si decide di seguire questa dieta, contattare il proprio medico per avere tutte le informazioni in merito alla propria salute. Solo in questo modo sarà più facile raggiungere e mantenere il proprio peso forma ideale. Inoltre è fondamentale per perdere peso seguire anche un regolare allenamento fisico, in modo da depurare l’organismo in modo equilibrato e salutare.Dimagrire a novembre: consigli e alimenti vietatiPer dimagrire –4 kg in 3 giorni a novembre bisogna seguire queste regole:1. Bere molta acqua con l’aggiunta di succo di limone. 2. Lo zucchero invece deve essere eliminato dalla dieta ma potete dolcificare gli alimenti con il miele. 3. Durante la dieta bisogna anche eliminare il pane bianco. 4. Dimentichiamoci le bevande gassate, zuccherate o alcoliche. 5. Necessario condire gli alimenti con olio extra vergine di oliva, poco sale e aceto di mele. 6. Ci si può concedere un solo caffè al giorno. 7. Questa dieta può essere seguita per 3 giorni o al massimo 5, seguendo tutti i consigli. 8. È consigliabile svolgere almeno 30 minuti di attività fisica al giorno.Dieta a novembre per dimagrire: schema completoPrimo giorno: Colazione: Un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Spuntino: Un kiwi, oppure uno yogurt magro da 125 g o andrà bene anche della frutta. Pranzo: Tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane, oppure un pacchetto di cracker da 25 g. Alternativa al tonno per pranzo potrebbero essere anche 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Merenda: Un mandarino sarebbe l'ideale ma se proprio siete in carenza di zuccheri anche un cioccolatino fondente da 10 gr. Cena: Un petto di pollo (130 g), insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane. Per cena si potrebbe anche optare per un minestrone di verdure e 50 g di prosciutto crudo, al posto del petto di pollo.Secondo giorno: Colazione: È identica per tutti e tre i giorni, quindi: Un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Spuntino: Un frutto, il kiwi resta il più indicato oppure dello yogurt magro da 125 g oppure alla frutta. Pranzo: Un uovo sodo, dei pomodori o dell’insalata o fagiolini a piacere condito con un cucchiaino di olio d’oliva e accompagnato con 40 g di pane o un pacchetto di cracker. Per pranzo si può optare anche per del salmone cotto al vapore e 50 gr di songino condito con olio a crudo. Merenda: Un frutto o una spremuta d’arancia oppure un solo cioccolatino. Cena: Una mozzarella light da 125 g, accompagnata da un’insalata verde mista oppure zucchine con un cucchiaino di olio e 40 g di pane. Se amate i legumi per cena potreste anche preparare una zuppa di legumi e 1 uovo sodo.Terzo giorno: Colazione: È identica per tutti e tre i giorni, quindi: Un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Spuntino: Uno yogurt magro da 125 g oppure alla frutta, come ad esempio un kiwi. Pranzo: 60 gr di formaggio light spalmabile, pomodori, dell’insalata o fagiolini a piacere e per condire un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e pane 40 g o un pacchetto di cracker da 25 g. Merenda: Sempre un cioccolatino da 10 gr oppure un mandarino, a scelta. Cena: 140 g di pesce, insalata verde mista o zucchine condite con un cucchiaino di olio e accompagnato con 40 gr di pane. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.

