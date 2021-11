Italia

Assegno unico per i figli 2022 da 175 euro a 260 euro: a chi spetta e come averlo

Roma - E' confermato nel 2022 arriva l'assegno unico per i figli da 175 euro a 260 euro al mese. Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta e quali sono i requisiti per avere l'assegno unico per i figli nel 2022. Istituito ieri dal Consiglio dei ministri, il beneficio economico mensile è destinato ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).A CHI SPETTA, REQUISITI - Più in dettaglio, l'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.Assegno unico per i figli: quanto spettaPer circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli. L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.Assegno unico per i figli: quando e come fare domanda. La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.Assegno unico per i figli: come sarà pagatoPer l'erogazione dell'assegno unico per i figli si è abbandonato il meccanismo della busta paga "perché è una misura che si rivolge a tutti, a prescindere dalla tipologia di lavoro. Il bonifico è semplice e immediato. E perché avremmo dovuto attivare procedure differenziate per lavoratore che avrebbero rallentato le erogazioni. Tutte le domande inoltrate a Inps entro giugno 2022 daranno diritto all'assegno retroattivamente da marzo 2022". Lo afferma, in un'intervista a 'la Repubblica', la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Il nuovo assegno arriverà a "oltre 7 milioni" di famiglie "con figli che comprendono anche chi ha già chiesto l'assegno ponte a luglio e chi percepisce gli assegni familiari che da luglio abbiamo aumentato"."Quasi tutte le famiglie avranno importi più alti. Le simulazioni che circolano non corrispondono al vero - prosegue - E anche in caso di eventuali perdite abbiamo inserito apposta una clausola di maggiorazione". "A chi non presenta l'Isee spetterà la cifra minima - spiega poi il ministro - Ci sono tanti motivi per cui una famiglia può non voler presentare l'Isee e dobbiamo rispettarli. La misura ha un carattere universale e va a tutte le bambine e bambini che hanno diritto a esseri sostenuti".

