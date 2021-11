Attualità

Il non amore, riflessioni sulle violenze di genere a Ragusa

Ragusa, 19 novembre 2021- Inizia il 25 novembre - “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” - il fitto programma delle iniziative per celebrare la Giornata e dialogare sulle violenze di genere con le Associazioni impegnate in prima linea a combattere una cultura che rende “vittime” non solo le donne, ma tutte le minoranze. Sono iniziative per tenere alta l'attenzione e riflettere sulle azioni necessarie per cambiare la cultura alla base delle violenze di genere: quella sulle donne, sulle persone LGBTQI+, sulle persone straniere e delle persone con disabilità. Una rete di Associazioni ha voluto dare un'unica regia per creare questo importante appuntamento.Tante le iniziative messe in campo: la campagna #IoLoChiedo, il ricordo di donne vittime di femminicidio con una camminata solidale, l'infanzia negata, passando dall’interlocuzione con voci maschili, dalla mostra sugli stereotipi del vestiario “provocatorio”, e dal linguaggio violento e i discorsi d'odio, per finire con un pensiero alle donne afghane, a quante con fatiche immani si erano scrollate di dosso secoli di prevaricazioni e ingiustizie. Le iniziative si svolgeranno tutte al Centro Commerciale Culturale in via Matteotti, 61 - Ragusa. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del comune di Ragusa e la collaborazione delle associazioni sportive: “Siemu a Peri”, “Amunì” e “Motyca”.

