Attualità

I funerali di Pino Ricca a Modica: silenzio e lacrime per l'ultimo saluto

Modica – La città tutta ieri ha preso parte ai funerali di Pino Ricca, morto per il maltempo a Modica. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna delle Grazie. In città è stato proclamato il lutto cittadino. Il corteo, prima di entrare in chiesa, si è diretto verso l’attività commerciale di Ricca, in via Vittorio Veneto a Modica Bassa, in segno di saluto e rispetto. “Nel giorno di lutto cittadino – scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sul suo profilo facebook - eravamo in tantissimi a dare l'ultimo saluto a Pino Ricca. Idealmente, però, c'era tutta Modica a stringersi in un forte abbraccio alla famiglia per la perdita incolmabile. Che la terra ti sia lieve”.

Modica – La città tutta ieri ha preso parte ai funerali di Pino Ricca, morto per il maltempo a Modica. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna delle Grazie. In città è stato proclamato il lutto cittadino. Il corteo, prima di entrare in chiesa, si è diretto verso l’attività commerciale di Ricca, in via Vittorio Veneto a Modica Bassa, in segno di saluto e rispetto. “Nel giorno di lutto cittadino – scrive il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, sul suo profilo facebook - eravamo in tantissimi a dare l'ultimo saluto a Pino Ricca. Idealmente, però, c'era tutta Modica a stringersi in un forte abbraccio alla famiglia per la perdita incolmabile. Che la terra ti sia lieve”.