Attualità

Covid Ragusa, oltre 200 positivi: ecco in quale Comune aumentano i contagi

Ragusa – Superano quota 200 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 19 novembre. Vediamo nel dettaglio: in totale sono 224 di cui 209 in isolamento domiciliare e 7 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 0 in Foresteria. I morti sono fortunatamente fermi a 176 mentre aumentano i guariti del Covid e sono 19.439. Ma vediamo tutti i dati dell’Asp di Ragusa dei positivi nei vari Comuni Iblei, dei ricoverati e dei test Covid. Ecco nel dettaglio i positivi Comune per Comune: 6 Acate, 4 (-1) Chiaramonte Gulfi, 16 (+3) Comiso, 6 (+1) Giarratana, 25 Ispica,38 (+6) Modica, 5 (+1) Monterosso Almo, 15 (+1) Pozzallo, 64 (+10) Ragusa, 16 (+4) Santa Croce Camerina, 8 (+1) Scicli, 6 (-2) Vittoria.Ricoverati per Covid a RagusaEcco i dati dei 7 ricoverati per Covid in ospedale a Ragusa: 7 nel reparto di Malattie Infettive (4 residenti e 3 proveniente da fuori provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 208.465 tamponi molecolari, 36.737 test sierologici, 494.829 test rapidi per un totale di 740.031.

