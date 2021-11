Appuntamenti

Ragusa AdessoBasta ricorda Pamela Canzonieri assassinata a Morro De Sao Paulo

Ragusa - L’associazione ragusana Adessobasta ha voluto ricordare con una nota l’anniversario dell’assassinio, avvenuto il 17 novembre 2016 a Morro de Sao Paulo in Brasile, della donna ragusana Pamela Canzoieri. Questo il ricordo di Adessobasta “sono passati cinque anni da quando sei stata atrocemente uccisa in Brasile. Lontana dalla tua terra, dai tuoi cari, dai tuoi affetti, ma non lontana dalla nostra memoria e dai nostri cuori. Noi, donne ragusane, ti ricorderemo sempre! Per non dimenticare lei come tutte le altre donne vittime di femmincidio. Pamela, una donna forte che viveva la sua vita da donna libera e che ha pagato con la vita questa sua libertà”. Poi Adessobasta conclude “ricordiamo la storia di Pamela uccisa barbaramente a Morro de Sao Paulo il 17 novembre 2016.Pamela Canzonieri uccisa dal vicino di casaL'uomo che l'ha uccisa, condannato a 17 anni, era un vicino di casa, Antonio Patricio Dos Santos brasiliano, 33 anni, con precedenti per traffico di stupefacenti”. Intanto la Cisl di Ragusa, con una nota della segretaria generale dell’Ust Cisl Rg Sr, Vera Carasi, ricorda che l’organizzazione sindacale provinciale, così come la Cisl a livello nazionale, aderisce alla campagna di UnWomen: “Orange the World: mettiamo fine alla violenza contro le donne adesso!” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Dichiara Vera Carasi “i sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere è una campagna internazionale annuale che prende il via il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e durerà fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. È un progetto avviato da attivisti presso il Women's global leadership institute nel 1991 e continua ad essere coordinato ogni anno dal center for Women's global leadership. È utilizzato come strategia organizzativa in tutto il mondo per chiedere la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze”.Il tema globale per i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere di quest'anno, che si svolgeranno, come detto, dal 25 novembre al 10 dicembre 2021, è "Arancione nel mondo: porre fine alla violenza contro le donne ora!". Poi la segretaria provinciale della Cisl Ragusa-Siracusa conclude “anche il sindacato vuole adoperarsi per promuovere i diritti umani delle donne. Un mondo senza violenza è possibile e questo momento richiede un coraggio senza pari e un'azione comune per realizzare questa visione. Noi come sindacato, nel nostro piccolo, sul territorio della provincia di Ragusa, cercheremo di trasmettere messaggi il più possibile coerenti sulla tematica, coinvolgendo tutti i soggetti interessati”. (da.di.)

Ragusa - L’associazione ragusana Adessobasta ha voluto ricordare con una nota l’anniversario dell’assassinio, avvenuto il 17 novembre 2016 a Morro de Sao Paulo in Brasile, della donna ragusana Pamela Canzoieri. Questo il ricordo di Adessobasta “sono passati cinque anni da quando sei stata atrocemente uccisa in Brasile. Lontana dalla tua terra, dai tuoi cari, dai tuoi affetti, ma non lontana dalla nostra memoria e dai nostri cuori. Noi, donne ragusane, ti ricorderemo sempre! Per non dimenticare lei come tutte le altre donne vittime di femmincidio. Pamela, una donna forte che viveva la sua vita da donna libera e che ha pagato con la vita questa sua libertà”. Poi Adessobasta conclude “ricordiamo la storia di Pamela uccisa barbaramente a Morro de Sao Paulo il 17 novembre 2016. Pamela Canzonieri uccisa dal vicino di casa

L'uomo che l'ha uccisa, condannato a 17 anni, era un vicino di casa, Antonio Patricio Dos Santos brasiliano, 33 anni, con precedenti per traffico di stupefacenti”. Intanto la Cisl di Ragusa, con una nota della segretaria generale dell’Ust Cisl Rg Sr, Vera Carasi, ricorda che l’organizzazione sindacale provinciale, così come la Cisl a livello nazionale, aderisce alla campagna di UnWomen: “Orange the World: mettiamo fine alla violenza contro le donne adesso!” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Dichiara Vera Carasi “i sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere è una campagna internazionale annuale che prende il via il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e durerà fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. È un progetto avviato da attivisti presso il Women's global leadership institute nel 1991 e continua ad essere coordinato ogni anno dal center for Women's global leadership. È utilizzato come strategia organizzativa in tutto il mondo per chiedere la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze”. L'uomo che l'ha uccisa, condannato a 17 anni, era un vicino di casa, Antonio Patricio Dos Santos brasiliano, 33 anni, con precedenti per traffico di stupefacenti”. Intanto la Cisl di Ragusa, con una nota della segretaria generale dell’Ust Cisl Rg Sr, Vera Carasi, ricorda che l’organizzazione sindacale provinciale, così come la Cisl a livello nazionale, aderisce alla campagna di UnWomen: “Orange the World: mettiamo fine alla violenza contro le donne adesso!” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Dichiara Vera Carasi “i sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere è una campagna internazionale annuale che prende il via il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e durerà fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. È un progetto avviato da attivisti presso il Women's global leadership institute nel 1991 e continua ad essere coordinato ogni anno dal center for Women's global leadership. È utilizzato come strategia organizzativa in tutto il mondo per chiedere la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze”. Il tema globale per i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere di quest'anno, che si svolgeranno, come detto, dal 25 novembre al 10 dicembre 2021, è "Arancione nel mondo: porre fine alla violenza contro le donne ora!". Poi la segretaria provinciale della Cisl Ragusa-Siracusa conclude “anche il sindacato vuole adoperarsi per promuovere i diritti umani delle donne. Un mondo senza violenza è possibile e questo momento richiede un coraggio senza pari e un'azione comune per realizzare questa visione. Noi come sindacato, nel nostro piccolo, sul territorio della provincia di Ragusa, cercheremo di trasmettere messaggi il più possibile coerenti sulla tematica, coinvolgendo tutti i soggetti interessati”. (da.di.)