Appuntamenti

Avis Ragusa: inaugurazione sede Avis a Marina di Ragusa

Ragusa - Inaugurazione sede Avis a Marina di Ragusa. Domenica 21 novembre alle ore 11 inaugurazione del Punto di Raccolta Avis sito in via Delle Ondine 7. Alla cerimonia saranno presenti tutte le massime autorità Civili, Militari e Sanitarie della città. La struttura di 140 metri quadrati circa è dotata di un parcheggio privato e di una propria autonomia energetica. Nella sede è stato studiato un percorso di entrata e di uscita obbligatoria. Il donatore passa dalla reception per la registrazione, poi si avvia nelle stanza del medico selezionatore, poi nella sala prelievi, dotata di tre poltrone complete di idonea strumentazione per una trasfusione sicura e tranquilla, infine un piccolo bar ristoro ed uscita. Gli ambienti sono mantenuti a temperatura costante.Avis RagusaIn pratica si è voluto dare nella piccola sede, rispetto a quella di Ragusa, la stessa sequenza di accoglienza e metodo della donazione, mantenendo i livelli di confort e sicurezza già sperimentati nella sede della nostra città. Il Punto di raccolta sangue di Marina di Ragusa è un sogno che si concretizza per dare a tutti i donatori, e ai turisti che affollano le nostre spiagge per il piacere di donare la vita agli altri.

