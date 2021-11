Tecnologie

WhatsApp, la nuova funzione sulla privacy attesa da tutti

La privacy su WhatsApp è da sempre stata oggetto di polemiche così come per altre piattaforme digitali. Sono in tante le persone che non vorrebbero far sapere quando sono entrati o usciti dall’App o semplicemente non far sapere quando ci si è collegati con la funziona dell’ultimo accesso. Non tutti sanno che WhatsApp sta consentendo alcune modifiche “manuali” per impostare e personalizzare la gestione. Recentemente ha reso disponibile una versione per la gestione multi-dispositivo per gli utenti Android e iOS. Ma in ultimo la piattaforma digitale di messaggistica più usata al mondo offre una soluzione in più per tutelare la privacy degli utenti. Sì, perché per coloro che vorrebbero tenere gli scocciatori alla larga, presto potrebbe debuttare una nuova opzione tra le impostazioni pronta ad impedire, solo a determinati contatti in possesso del nostro numero di cellulare, di sapere quando ci siamo connessi per l’ultima volta oltre anche ad altre funzionalità.WhatsApp e la Black ListPer attivare questa salvifica funzione è necessario andare nella sezione Account e poi Privacy. Successivamente bisogna premere su ultimo accesso e così è possibile regolare il profilo così che l’orario sia visibile a tutti gli utenti, solo ai contatti che abbiamo in rubrica o a nessuno. Questa funzione è utile per chi vuole apparire agli altri o nascondersi solo ad alcuni. Ma questo è solo l’inizio, visto che prossimamente potrebbe essere creata una ulteriore opzione: la black list: ci sarebbe quindi la possibilità di nascondere il nostro orario di accesso solo ad alcuni utenti, inserendoli manualmente in lista. Al momento nota come My contacts except, traducibile in I miei contatti tranne, questa nuova opzione sarebbe già arrivata nei dispositivi di alcuni tester.Per sapere quando e se verrà rilasciata in tutti i device oppure mai resa disponibile è importante tenere l’App WhatsApp sempre aggiornata così da poter ricevere tutte le novità non appena verranno rese disponibili.

