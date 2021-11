Salute e benessere

Dieta dei 15 giorni per dimagrire prima di Natale: schema menù

La dieta dei 15 giorni per dimagrire prima di Natale è una delle diete rapide più seguite in questo periodo dell’anno. Si tratta di una dieta che si basa su un regime alimentare ipocalorico che potrebbe fare davvero miracoli. Prima di vedere cosa si mangia e come dimagrire con la dieta dei 15 giorni prima di Natale raccomandiamo come sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di iniziare qualsiasi regime alimentare dietetico.etto questo passiamo a qualche esempio di dieta rapida e vediamo come è possibile dimagrire in 15 giorni.Come dimagrire in 15 giorni: le dieta rapidaLa maggior parte delle diete pensate per perdere peso in breve tempo si basano su una redistribuzione dei nutrienti. In particolare, infatti, molte di queste puntano sull’aumento dell’apporto di proteine e la riduzione di carboidrati e grassi. Troviamo degli esempi nella dieta detox in 15 giorni e nella dieta Scarsdale, che permette una diminuzione di peso fino a 500 grammi al giorno. 10 chili in 14 giorni (“20 pounds in 14 days”, nella versione originale) è lo slogan che ha favorito la popolarità della Dieta Scarsdale che in effetti deve essere seguita per un periodo di 14 giorni per cedere poi il posto ad una dieta di mantenimento e ripresa successivamente solo a partire dell’eventuale acquisizione di 2kg oltre il proprio peso forma.Perdere peso prima di NataleCome abbiamo già precisato nell’introduzione, prima di intraprendere una dieta è bene rivolgersi a un nutrizionista. Sempre tornando alla dieta Scarsdale la rapida perdita di peso in essa si basa sull’apporto delle calorie, che viene notevolmente ridotto. Ad un adulto sono necessarie una media di 2000 kcal giornaliere per gli uomini, e all’incirca 1800 per le donne. Queste kcal, che rappresentano il fabbisogno energetico medio, variano anche in funzione del peso e dell’attività svolta.Perdere peso in 15 giorni: com’è possibile? Le diete rapide, come una dieta detox, si basano sulla riduzione dell’apporto calorico che scende a circa 900-1000 kcal al giorno. Ciò significa che siamo ben al di sotto dell’energia richiesta in media dal nostro corpo. È per questo che queste diete ipocaloriche ci permettono di dimagrire rapidamente ed anche per questo è importante non seguire queste diete oltre le due settimane.Dieta dei 15 giorni prima di Natale: schema menù settimanale Pranzo, carni fredde assortite a scelta (carni magre, pollo, tacchino, manzo, prosciutto) + pomodori affettati (alla griglia o in umido) + caffè o tè o acqua tonica dietetica;Lunedì - Colazione, mezzo pompelmo (o frutta d stagione) + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè senza zucchero; Cena, pesce magro o crostacei preparati senza grassi + insalata mista + una fetta di pane integrale tostato + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;Martedì - Colazione, come sopra; Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè; Cena, un hamburger magro cotto alla griglia + verdure miste (pomodoro, peperoni, lattuga, cetrioli, zucchine, olive) + caffè o tè;Mercoledì - Colazione, come sopra; Pranzo, insalata di tonno o salmone al naturale condita con limone e aceto + pompelmo o melone (in alternativa alla frutta di stagione) + caffè o tè; Cena, agnello arrosto sgrassato + insalata mista + caffè o tè;Giovedì - Colazione, come sopra; Pranzo, 2 uova sode + formaggio magro + zucchine o pomodori + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè; Cena, pollo arrosto o alla griglia + verdure abbondanti + caffè o tè;Venerdì - Colazione, come sopra; Pranzo, formaggi magri assortiti + spinaci a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè; Cena, pesce magro o crostacei + verdure miste a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè;Sabato - Colazione, come sopra; Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè; Cena, pollo o tacchino arrosto + insalata di pomodori e lattuga + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;Domenica - Colazione, come sopra; Pranzo, tacchino o pollo sgrassati + verdure miste (pomodori, carote, cavolo cotto, broccoli o cavolfiore) + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè; Cena, vitello arrosto magro + insalata mista + caffè o tè.Per quanto riguarda i condimenti ammessi la lista non è particolarmente lunga: limone, aceto, spezie, pepe, salsa di soia. Al contrario, sono vietati tutti i condimenti grassi come olio o maionese o burro. A questo va ad aggiungersi il divieto di utilizzare zucchero o miele per dolcificare caffè o tè, limitandosi al più all’utilizzo di un dolcificante, preferibilmente fruttosio. Ecco le altre diete pubblicate sul Quotidiano di Ragusa che vanno seguite solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista (Diete indicative)

Pranzo, carni fredde assortite a scelta (carni magre, pollo, tacchino, manzo, prosciutto) + pomodori affettati (alla griglia o in umido) + caffè o tè o acqua tonica dietetica;Lunedì - Colazione, mezzo pompelmo (o frutta d stagione) + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè senza zucchero; Cena, pesce magro o crostacei preparati senza grassi + insalata mista + una fetta di pane integrale tostato + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;

Martedì - Colazione, come sopra; Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè; Cena, un hamburger magro cotto alla griglia + verdure miste (pomodoro, peperoni, lattuga, cetrioli, zucchine, olive) + caffè o tè;

Mercoledì - Colazione, come sopra; Pranzo, insalata di tonno o salmone al naturale condita con limone e aceto + pompelmo o melone (in alternativa alla frutta di stagione) + caffè o tè; Cena, agnello arrosto sgrassato + insalata mista + caffè o tè; Giovedì - Colazione, come sopra; Pranzo, 2 uova sode + formaggio magro + zucchine o pomodori + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè; Cena, pollo arrosto o alla griglia + verdure abbondanti + caffè o tè;

Venerdì - Colazione, come sopra; Pranzo, formaggi magri assortiti + spinaci a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè; Cena, pesce magro o crostacei + verdure miste a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè;

Sabato - Colazione, come sopra; Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè; Cena, pollo o tacchino arrosto + insalata di pomodori e lattuga + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;

Domenica - Colazione, come sopra; Pranzo, tacchino o pollo sgrassati + verdure miste (pomodori, carote, cavolo cotto, broccoli o cavolfiore) + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè; Cena, vitello arrosto magro + insalata mista + caffè o tè. Per quanto riguarda i condimenti ammessi la lista non è particolarmente lunga: limone, aceto, spezie, pepe, salsa di soia. Al contrario, sono vietati tutti i condimenti grassi come olio o maionese o burro. A questo va ad aggiungersi il divieto di utilizzare zucchero o miele per dolcificare caffè o tè, limitandosi al più all’utilizzo di un dolcificante, preferibilmente fruttosio. Ecco le altre diete pubblicate sul Quotidiano di Ragusa che vanno seguite solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista (Diete indicative)