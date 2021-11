Attualità

Confcommercio Modica in lutto per la morte di Pino Ricca

Ragusa - Confcommercio provinciale Ragusa, con il presidente Gianluca Manenti, e Confcommercio sezionale Modica, con il presidente Emanuele Iemmolo, esprimono, a nome dell’intero sistema dell’associazione di categoria, il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’associato Pino Ricca, titolare di un bar-tabacchi in corso Vittorio Veneto. “Anche per noi, quella di oggi – dicono Manenti e Iemmolo – è una giornata di lutto. Ci associamo al senso di tristezza e mestizia che pervade l’intera città e manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia. E’ assurdo che accadano cose del genere. Pino era una persona speciale, disponibile, affabile. E non è un caso che la sua attività fosse frequentatissima a tutte le ore del giorno.Perdiamo un grande commerciante ma, soprattutto, un amico. Perdiamo un punto di riferimento per le attività del centro storico della città della Contea. Oggi è un giorno di dolore. Per tutti noi”.

