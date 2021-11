Maltempo, Niscemi imbiancata ma non Ã¨ neve: Ã¨ grandine VIDEO

Sicilia

Maltempo, Niscemi imbiancata ma non è neve: è grandine VIDEO

Niscemi - Chicchi di grandine da 3 centimetri di diametro hanno ricoperto le strade di Niscemi dove sono andati distrutti anche diversi campi di carciofi. Nel comune in provincia di Caltanissetta questa mattina si contano i danni dovuti all'eccezionale ondata di maltempo che ha causato anche il crollo di un muro sulla Sp11, la strada che da Niscemi porta a Vittoria. "Grazie all'intervento della Protezione Civile e dell'Ufficio Tecnico - ha detto il sindaco Massimiliano Conti - abbiamo messo nuovamente in sicurezza la strada. Per fortuna, nonostante la terribile grandinata, non ci sono stati feriti, visto che si è verificata tra le 22.30 e le 23 ma ho sentito gli agricoltori che mi hanno parlato di campi di carciofi totalmente distrutti.Per questa mattina ho ordinato la chiusura delle scuole dove stiamo verificando l'eventuale presenza di infiltrazioni".

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa