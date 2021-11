Ragusa: avviso per mobilitÃ  volontaria n.4 posti assistente all'infanzia

Lavoro

Ragusa: avviso per mobilità volontaria n.4 posti assistente all'infanzia

Ragusa - Pubblicato avviso di mobilità volontaria per n.4 posti di assistente all’infanzia. Il Settore X – Organizzazione e gestione delle risorse umane rende noto che sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 4 posti di assistente all’infanzia, categoria C. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per giorno 16 dicembre 2021.

