Covid Italia, nuovi positivi sopra quota 10mila e positivitÃ  a 1,9%

Italia

Covid Italia, nuovi positivi sopra quota 10mila e positività a 1,9%

ROMA - Significativa crescita dei casi di coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 10.172, in aumento rispetto ai 7.698 di ieri con 537.765 tamponi processati, che determina un tasso di positività all’1,89%. Lievissimo decremento dei decessi, 72 (-2). I guariti sono 6.406, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 3.689 toccando quota 127.396. A crescere sono anche i ricoveri nei reparti ordinari: oggi sono 4.060, con un incremento di 90. Più contenuto invece l’aumento dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, con 486 (+5), con 39 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 122.539 persone.Per quanto riguarda le regioni, quella dove si registra un incremento maggiore è la Lombardia (1.858), seguita da Veneto (1.435), e Lazio (944).

ROMA - Significativa crescita dei casi di coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 10.172, in aumento rispetto ai 7.698 di ieri con 537.765 tamponi processati, che determina un tasso di positività all’1,89%. Lievissimo decremento dei decessi, 72 (-2). I guariti sono 6.406, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 3.689 toccando quota 127.396. A crescere sono anche i ricoveri nei reparti ordinari: oggi sono 4.060, con un incremento di 90. Più contenuto invece l’aumento dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, con 486 (+5), con 39 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 122.539 persone. Per quanto riguarda le regioni, quella dove si registra un incremento maggiore è la Lombardia (1.858), seguita da Veneto (1.435), e Lazio (944).