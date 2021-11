Economia

Ragusa, oggi al Comune l'anniversario della vertenza sulla Ragusa-Catania

Ragusa - Avrà solo un significato simbolico, ricordare oggi, 17 novembre 2021, al Comune di Ragusa, l’anniversrio dell’inizio della vertenza sul raddoppio della Ragusa - Catania, in un appuntamento voluto dal cosiddetto Comitato ristretto? Oppure le presenze istituzionali, il Governatore siciliano Nello Musumeci (peraltro, ricordiamolo, commissario straordinario per l’opera nominato dal governo nazionale) e, in video-conferenza il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, potrebbero riservare positive sorprese per il futuro dell’arteria di primaria importanza per collegare in maniera più ‘facile’ il profondo sud-est con le grandi vie di comunicazione? Molto difficile fare previsioni, alla luce anche delle numerose delusioni patìte in questi anni, quando ogni volta che si pensava si fosse arrivati al momento decisivo, invece qualcosa andava storto e l’agognata mèta si allontanava di nuovo in un nebuloso orizzonte.Fatto sta che comunque il Comitato ristretto (Salvo Ingallinera – Vice Presidente F.N.A.A.R.C., Leonardo Licitra – Presidente della Sicindustria Ragusa, Pippo Santocono – Presidente C.N.A.Ragusa, Roberto Sica - Vice Presidente F.N.A.A.R.C.) ha voluto convocare questa riunione che riporta nell’oggetto la seguente dicitura “Itinerario Ragusa-Catania. Stato dell’arte della procedura del collegamento viario: verifica e valutazioni; 18° anniversario dall’inizio della vertenza (17/11/2003)”. Poi il Cmitato stringatamnte aggiunge “in occasione della 18.ma ricorrenza dalla prima Manifestazione denominata “Marcia Lenta” del lontano 17 Novembre 2003, organizza un incontro di verifica con la Struttura Commissariale, i Ministeri e gli uffici di competenza in data 17 novembre 2021”. Il calendario dei lavori prevede per primo l’incontro ristretto cui seguirà quello con la stampa.L’invito alla conferenza è stato rivolto al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la Qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, al Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, al Commissario Straordinario On. Dott. Nello Musumeci, al Sub-commissario Ing. Raffaele Celia c/o ANAS S.p.a., all’ANAS SpA Struttura Territoriale SICILIA c/o RUP Ing. Luigi Mupo, ai Parlamentari ARS Sicilia: On. Giorgio Assenza On. Stefania Campo On. Nello Dipasquale On Orazio Ragusa, ai Parlamentari Nazionali: On. Marialucia Lorefice On Nino Minardo On Paolo Ficara, ai sindaci di Ragusa, di Catania, di Chiaramonte Gulfi, di Licodia Eubea, di Vizzini, di Francofonte, di Lentini, di Carlentini. (da.di.)

