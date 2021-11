Cronaca

Violento maltempo a Modica, sindaco: non uscite di casa FOTO e VIDEO

Modica - "Un'ondata violentissima di maltempo sta interessando il nostro territorio già da diverse ore. Dalle prime notizie che mi giungono, purtroppo, sembra ci sia stata anche una vittima". Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate. "Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. Alberi caduti sulle stradi, muretti di contenimento crollati, case scoperchiate. Al momento - scrive il sindaco di Modica- tutte le nostre squadre di protezione civile sono fuori, impegnate a rispondere alle decine di richieste di soccorso che ci arrivano in particolar modo dalle zone di Serrameta, Trebbalate, Bosco, S.Elena e Frigintini.Maltempo, sindaco di Modica: non uscite di casa"Invito . scrive il sindaco - tutti a non uscire se non strettamente necessario. La tempistica non ci ha consentito di chiudere le scuole e ormai sarebbe controproducente chiuderle ora perchè si creerebbe solo il caos per le strade cittadine e le strade al momento servono sgombere per consentire il passaggio rapido dei mezzi di soccorso".

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa