Tromba d'aria lo scaraventa contro un cancello: muore cosÃ¬ Pino Ricca a Modica

Tromba d'aria lo scaraventa contro un cancello: muore così Pino Ricca a Modica

Modica – Come faceva ogni mattina, era uscito di casa per andare ad aprire la sua attività, un bar in via Vittorio Veneto a Modica. La forza della tromba d'aria che si stava abbattendo sul territorio di Frigintini, l'ha travolto e scaraventato con forza sul cancello, posto a circa 10 metri di distanza dall'uscio di casa. E’ così che è morto il 53enne Pino Ricca. A lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi la moglie e il figlio. Nonostante i soccorsi per il 53enne non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Pino molto conosciuto in città non solo per la sua attività ma anche la sua gentilezza d’animo ha creato tristezza e nello stesso rabbia per la fatalità improvvisa che gli ha spezzato la vita. ILutto cittadinoIl sindaco di Modica, Ignazio Abbate ha proclamato per domani, 18 novembre, in occasione dei funerali dell’uomo il lutto cittadino. Giuseppe, conosciuto come Pino, era una persona stimata da tutti. Il suo bar nel centro storico, Caffè orientale, proprio di fronte gli ambulatori dell'Asp, che gestiva con la moglie, è tappa d'incontro per i pazienti che fruiscono dei servizi ambulatoriali. Conosceva tutti. Il figlio, Piergiorgio è praticante avvocato in uno studio legale della Città. La città tutta oggi piange un grande lavoratore e un amico sempre disponibile con tutti.

