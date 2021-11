Cronaca

Tromba d'aria a Modica: un morto

Modica – Un morto per il maltempo a Modica. Intorno alle ore 6,30 un atromba d'aria si è abbattuta su Frigintini provocando ingenti danni. Una persona è morta. Ingenti i danni a case ed abitazioni. Tetti scoperchiati in aziende e animali morti. Molte squadre dei vigili del fuoco stanno operando sul territorio modicano. Oggi trombe d'aria anche a Vittoria e Comiso. In quest'ultimi Comuni le scuole sono state chiuse.

