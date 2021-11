Cronaca

Maltempo Modica, coniugi di Frigintini investiti dalla tromba d'aria: feriti

Modica - Il forte maltempo stamattina ha messo in ginocchio il territorio modicano. Due coniugi sono stati investiti in pieno dalla tromba d’aria che ha imperversato alle prime ore del mattino nel territorio modicano. La coppia, residente a Frigintini, è stata travolta dalla furia del vento. La donna è stata trasferita dall'ambulanza del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa mentre l’uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica. La tromba d’aria è entrata nella casa sita in contrada Sant’Angelo, andando completamente distrutta.Il territorio modicano è stato devastato dalla tromba d'aria.

