Maltempo in provincia di Ragusa, trombe d'aria e devastazione TUTTE LE FOTO

Ragusa – La provincia di Ragusa devastata dal maltempo. Diverse trombe d’aria hanno colpito vari Comuni iblei. A Modica è morto un 53enne e due coniugi sono rimasti feriti a Frigintini. La forte ondata di maltempo è cominciata nella notte e dalle 6 del mattino sono arrivate le prime chiamate ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Tutto il territorio provinciale è stato interessato da pioggia e grandine. F di Frigintini, frazione rurale di Modica, e la S.P. 7 Comiso Chiaramonte, sono stati colpiti da una tromba d’aria che ha causato non pochi danni a strutture e insediamenti, oltre che una vittima che è stata travolta dal vortice a Frigintini.Vigili del fuoco RagusaLe squadre VV.F. di Modica, Ragusa, Vittoria, Santa Croce Camerina sono intervenute nel comprensorio di Frigintini, per soccorrere persone che si sono ritrovate con gli infissi divelti, tettorie scoperchiate e alberi sulla sede stradale. E’ stato attivato il posto di Comando Avanzato, per raccogliere le richieste della popolazione residente a Frigintini. Anche su Comiso, sono intervenute squadre VV.F. dove la tromba d’aria ha danneggiato un distributore, un capannone e molte edifici lungo la S.P.7. Ad ora sono state espletati 30 interventi e richiamate in servizio 35 unità VV.F., mentre è stato il C.C.S. in Prefettura per coordinare le attività di soccorso.

