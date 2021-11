Attualità

Pino Ricca, ucciso dalla tromba d'aria a Modica: aveva 53 anni

Modica – E’ Giuseppe Ricca, conosciuto da tutti come Pino Ricca, il 53enne morto stamattina a Modica per il maltempo. Il 53enne era uscito di casa intorno alle ore 6,30 quando è stato travolto in pieno ed ucciso dalla tromba d’aria che si è abbattuta su territorio modicano. Pino era uscito presto come era solito fare ogni mattina per andare ad aprire la sua attività, il Caffè Orientale in Via Vittorio Veneto a Modica. Pino è morto travolto dalla furia della tromba d’aria in contrada Bosco Trebalate, a tre chilometri da Modica. Pino Ricca era molto conosciuto in città.Due coniugi feriti per maltempoDue coniugi sono stati investiti in pieno dalla tromba d’aria che ha imperversato alle prime ore del mattino nel territorio modicano. La coppia, residente a Frigintini, è stata travolta dalla furia del vento. La donna è stata trasferita dall'ambulanza del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa mentre l’uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica. La tromba d’aria è entrata nella casa sita in contrada Sant’Angelo, andando completamente distrutta. Il territorio modicano è stato devastato dalla tromba d'aria.

