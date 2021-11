Attualità

Modica devastata dal maltempo: sopralluogo del presidente Nello Musumeci

Modica - "Una tragedia immane quella a cui abbiamo assistito oggi a Modica". E' quanto scrive il sindaco di Modica Ignazio Abbate. "Un nostro concittadino, stimato, conosciuto e ben voluto da tutti ha perso la vita per una incredibile fatalità dovuta al maltempo - scrive il sindaco - mentre stava andando a lavoro. Altre due persone sono ricoverate negli ospedali di Modica e Ragusa perché colpite dai detriti. Una preghiera per loro, un abbraccio alla famiglia della vittima la cui mancanza non potrà mai essere colmata. Domani alle 15.30 presso la Madonna delle Grazie tutta la Città gli darà l'estremo saluto.Sta arrivando a Modica il Presidente della Regione per un sopralluogo dei danni che riguardano case, negozi, infrastrutture. Al momento tanto dolore, l'unico sentimento che si può provare"

