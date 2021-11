Attualità

Maltempo Modica: il numero WhatsApp per segnalare i danni

Modica - Il Comune di Modica ha attivato un numero WhatsApp a cui poter inviare documentazione fotografica dei danni per il maltempo e la tromba d’aria lamentati unitamente ai propri dati anagrafici e indirizzo. Il numero è 3313040133. Gli interessati saranno ricontattati per formalizzare la propria istanza. La conta dei danni del maltempo: ecco come fare le segnalazioni. E’ già partita la conta dei danni subiti a seguito di questa ondata violenta ed inaspettata che ha flagellato il territorio modicano. Già nel primo pomeriggio il Sindaco ha accompagnato il Presidente della Regione, Nello Musumeci, a perlustrare le zone più colpite. In particolar modo i due esponenti politici si sono soffermati sulle contrade Serrameta, Bosco, S.Elena e su Frigintini. Le squadre della Protezione Civile hanno coadiuvato i Vigili del Fuoco per rispondere alle numerose richieste di aiuto da parte di cittadini rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni senza luce.Comune di Modica: dove inviare foto e degnalazioni danni maltempoPer raccogliere ulteriore testimonianza di danni ricevuti, il Comune di Modica ha attivato un numero di cellulare dove poter inviare documentazione fotografica, dati anagrafici e indirizzo. I diretti interessati saranno quindi ricontattati per formalizzare poi la propria istanza. Il numero da contattare è il 3313040133.

