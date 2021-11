Economia

Ragusa, avviso per associazioni e imprese culturali

Ragusa - L’assessorato alla cultura invita le associazioni e imprese culturali, anche se non aventi sede nel Comune di Ragusa, promotrici di un evento, ad inviare la programmazione delle proprie attività culturali da svolgere in città al Comune di Ragusa. Lo scopo è quello di avere una programmazione condivisa e coordinata, sotto la regia comunale che fornirà il servizio informativo alla cittadinanza tramite una mailing list inviata periodicamente. Per iscriversi alla stessa è necessario inviare una e-mail al seguente indirizzo - cccragusa@gmail.com. La comunicazione dell’evento o di una più ampia programmazione, dovrà pervenire entro e non oltre il 25 di ogni mese, relativamente alle attività programmate per il mese successivo.Le informazioni relative agli eventi/attività culturali dovranno prevedere le informazioni di base come la data e l’ora della manifestazione (nel caso in cui l’evento sia inserito all’interno di una rassegna più ampia dovranno essere indicate le diverse date), genere dell’attività proposta (teatro, musica, poesia, libri, ecc.), nome e luogo dell’evento, informazioni sulla prevendita dei ticket (contatto o link presso cui rivolgersi). Oltre alle informazioni dovrà essere fornita una breve descrizione dell’evento stesso e dovrà essere allegata una locandina (formato A4, in jpg). Le comunicazioni mancanti di queste caratteristiche potrebbero non essere caricate a sistema.L’Amministrazione Comunale valuterà le attività pervenute al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi culturali dell’iniziativa. Gli eventi comunicati saranno inviati tramite mailing list periodica, nonché pubblicati sulla piattaforma comunale “Cartellone Spettacoli” (sul sito del Comune di Ragusa: Home > Tempo libero e Cultura > Archivi > Cartellone spettacoli

