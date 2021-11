Curiosità

Midas, la gattina con 4 orecchie ha trovato casa

Midas, il gatto con 4 orecchie ha finalmente trovato casa. La gattina ha due piccole orecchie aggiuntive che sporgono da quelle “normali” che non le permettono di “sentire” più del normale, ma che non le creano alcun problema. La deformazione, probabilmente dovuta a una mutazione genetica che ha ereditato dai suoi genitori, l’ha resa subito famosa sui social network dove ha già migliaia di follower in Turchia dove vive e non solo. A renderla anche più speciale c’è anche un altro adorabile dettaglio: una bellissima macchia bianca a forma di cuore sul ventre.La gattina di quattro mesi è stata adottata da una donna che aveva già un cane e un gatto e che ha visto le sue foto pubblicate dai dipendenti del rifugio dove si trovava.La donna ora spera che la gattina si adatti velocemente alla sua nuova casa e che possa incoraggiare ad adottare gli animali anche quando il loro aspetto fisico non è totalmente normale.

