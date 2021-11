Cronaca

Vittoria, 1.064 capi di abbigliamento contraffatti alla Fiera di San Martino

Vittoria - I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, durante lo svolgimento dei servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti sul territorio, nel corso di una delle più importanti fiere della città di Vittoria, hanno individuato un punto vendita ambulante con oltre un migliaio di capi recanti le griffe di noti marchi, contraffatti. In particolare, i militari della Compagnia di Vittoria, impegnati costantemente nella tutela dei consumatori e nel contrasto alla vendita illecita di prodotti illegali, hanno monitorato tutta l’area in cui, nel weekend del 13 e 14 novembre uu.ss., ha avuto luogo la Fiera di San Martino, in occasione della chiusura della Fiera EMAIA.Vestiti e scarpe Gucci, Moncler e ArmaniLe attività svolte hanno permesso di constatare come due rivenditori di origine marocchina ponessero in vendita oltre mille capi d’abbigliamento, calzature ed accessori vari riportanti importanti marchi quali, a titolo esemplificativo, Gucci, Moncler ed Armani. In aggiunta, i successivi accertamenti effettuati hanno fatto emergere come a carico di uno dei citati soggetti fosse stato emesso un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno con conseguente rimpatrio da parte dell’Autorità competente. Le attività complessivamente svolte hanno dunque permesso di sottoporre a sequestro la merce illecitamente detenuta per la vendita e di denunciare per il reato di commercio di prodotti con segni falsi i due cittadini extracomunitari. Il servizio in oggetto va ad inserirsi all’interno delle costanti attività investigative svolte dalle fiamme gialle a tutela del mercato legale e della salute di tutti i cittadini.

