Attualità

Forte maltempo in arrivo: allerta arancione anche a Ragusa

Ragusa. Maltempo in arrivo a Ragusa. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. In particolare dal pomeriggio di oggi, martedì 16 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli.Già in molte zone dell'isola il maltempo è arrivato stamattina. Nel Trapanese sono state registrate diverse trombe d'aria e grandinate.

