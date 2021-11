Attualità

Balli sociali e di gruppo per la neonata Asd Flashdance di Ragusa

Ragusa - Le associazioni sportive, in fase di ripartenza, stanno cercando tutte di organizzarsi al meglio, con nuove formule, nel tentativo di catturare l’attenzione degli appassionati e non solo. E’ il caso dell’Asd Flashdance che, costituitasi appena qualche settimana fa, ha inaugurato, sabato scorso, i nuovi locali di grandissime dimensioni che sorgono in contrada Gilestro, sulla strada che da Ragusa conduce a Santa Croce: è a disposizione un’area di circa 1000 metri quadrati. Balli sociali e balli di gruppo il “core business” di questa nuova associazione sportiva dilettantistica presieduta da Fabio Mallia e con vice Gianfranco Firera e che opererà sotto l’egida del Csen. Non è un caso che sabato scorso, all’inaugurazione, sia stato presente il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che si è complimentato con i responsabili di questa nuova realtà augurando loro buon lavoro.Csen Ragusa“Una grandissima scommessa – afferma Cassisi – ma allo stesso tempo emerge la determinazione di chi non si dà per vinto e vuole a tutti i costi costruire un altro futuro dopo i quasi due anni che ci hanno visto alle prese con la pandemia. La ripartenza, insomma, assume un significato importante anche sotto questo punto di vista. E speriamo di potere registrare numerose altre iniziative di questo tipo”.

