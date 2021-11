Tecnologie

WhatsApp: il trucco per scrivere un messaggio senza usare le mani

Invece di mandare un vocale su WhatsApp si può scrivere un messaggio senza usare le mani. Per farlo basterà semplicemente usare un metodo di dettatura vocale, vediamo come. Per scrivere un messaggio su whatsApp senza usare le mani basta utilizzare l’assistente virtuale del vostro dispositivo mobile, quindi Google, se utilizzate un telefono o un tablet Android, oppure Siri se avete fra le mani un iPhone o un iPad. Nel primo caso vi basterà appunto nominare l’assistente, mentre nel secondo dovrete digitare la parola d’ordine “Ok Google”. A quel punto dovrete dire “Invia un messaggio WhatsApp a …” con l’aggiunta del contatto desiderato, e iniziare a parlare: il gioco sarà fatto. In alternativa potreste farvi aiutare da un’applicazione esterna, molto leggera e molto comoda, che si chiama Voice To Text, che permette appunto di dettare al vostro smartphone cosa scrivere, e che risulta essere molto utile anche per le traduzioni.WhatsApp: scrivere i messaggi con la voceEcco quindi svelato il trucco per poter utilizzare da oggi in avanti WhatsApp solamente attraverso la voce: ovviamente questo escamotage vale anche per molte app di uso comune: per questo hanno introdotto gli assistenti vocali.

Ecco quindi svelato il trucco per poter utilizzare da oggi in avanti WhatsApp solamente attraverso la voce: ovviamente questo escamotage vale anche per molte app di uso comune: per questo hanno introdotto gli assistenti vocali.