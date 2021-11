Economia

Aeroporto Comiso verso sviluppo alternativo: oltre al traffico passeggeri VIDEO

Comiso - L’aeroporto di Comiso si avvia verso uno sviluppo alternativo, oltre al traffico passeggeri. “Ci stiamo muovendo su due linee direttrici”, spiega la sindaca Maria Rita Schembari. “ L’aeroporto è sempre al centro della nostra attenzione – commenta il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari – e si avvia verso uno sviluppo alternativo rispetto al solo traffico passeggeri perchè, oltre a questo, può essere vocato soprattutto al trasporto di merci. In questa direzione – ancora il primo cittadino – ci si muove su due linee direttrici. L’una, per la costruzione immediata di un ufficio merci di cui dotare il nostro scalo, l’altra, la costruzione di una grande piattaforma cargo secondo la modalità del progetto di finanza. Il comune di Comiso – spiega Maria Rita Schembari – beneficiando di un contributo regionale di € 1.750.000,00 – di concerto con Soaco nel 2020, avendo individuato il ramo dell’air cargo come possibile settore di sviluppo per l’aeroporto di Comiso, ha attivato una manifestazione di interesse finalizzata all’ individuazione di soggetti privati interessati, attraverso una forma di partenariato pubblico-privato, segnatamente la “finanza di progetto” per la progettazione, costruzione e gestione del cargo.Alla manifestazione di interesse hanno aderito 4 gruppi imprenditoriali, di cui uno estero. Nel corso degli ultimi mesi, il comune di Comiso ha reso nella disponibilità dei suddetti operatori economici studi di natura ingegneristica, giuridico-legale ed economico finanziario nonché, qualche giorno addietro, tabelle recanti tariffe aeroportuali fornite da Soaco, assegnando ai suddetti operatori, novanta giorni per la presentazione di proposte progettuali da vagliare, ai fini della eventuale individuazione, quale promotore con diritto di prelazione, del soggetto che avrà presentato il miglior progetto che verrà posto a base di gara ad evidenza pubblica. Contestualmente – specifica il sindaco di Comiso – il Comune e Soaco, avendo già effettuato indagini di mercato svolte con produttori ed industrie locali, hanno ravvisato la necessità di dotare lo scalo, in tempi rapidi, di un edificio destinato alla movimentazione di merce aerea da trasportarsi in continuità al servizio passeggeri già offerto dai vettori aerei che ad oggi operano sullo calo.La movimentazione aerea delle merci verrà, inizialmente, espletata tramite la capacità fornita dalle stive degli aerei passeggeri “belly cargo”. Per il perseguimento di detta finalità Il Comune di Comiso ha commissionato la redazione di un progetto definitivo afferente alla realizzazione di un ufficio merci. Sul progetto, acquisito nei primi giorni dello scorso mese di ottobre, sono in itinere le procedure di approvazione. Contemporaneamente – conclude il sindaco – l’Ente ha avviato una procedura negoziata – mediata da manifestazione di interesse – per l’individuazione di un operatore economico cui competerà lo sviluppo della progettazione esecutiva e la realizzazione definitiva dell’intervento”.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa