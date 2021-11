Cronaca

Grave incidente sulla Modica-Ragusa: traffico bloccato

Modica - Incidente stradale sulla Modica.Ragusa. Secondo le prime informazioni a scontrasi sono state due auto. Dopo l'impatto una delle due auto prima è finita contro un furgone e poi fuori strada. Lo scontro è avvenuto nei pressi del ponte Guerrieri. Sul posto due ambulanze del 118 per trasportare i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica e i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia. (Foto Assenza) NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

