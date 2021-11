Appuntamenti

Elezione del baby sindaco a Comiso

Comiso - Entro i primi giorni di dicembre, elezioni del baby sindaco. “Avviato in stretta collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, l’iter per l’elezione dei rappresentanti del consiglio Comunale dei ragazzi – spiega il sindaco-. Le difficoltà vissute dalle scuole a causa della pandemia non potevano non avere effetti anche in questo importante momento di partecipazione alla vita democratica della loro città. Le continue chiusure, il timore del contagio, hanno di fatto interrotto l’attività del consiglio comunale dei ragazzi. È stata prorogata infatti per lo scorso anno, la rappresentanza precedente nella speranza, purtroppo disattesa, di potere avviare le loro attività consultative. Purtroppo – ancora Maria Rita Schembari – così non è stato e, con grande cautela, abbiamo differito di qualche tempo le elezioni di primo e secondo livello.Adesso, dopo due mesi dall’avvio delle attività didattiche, visto che le stesse stanno proseguendo con discreta tranquillità, abbiamo invitato i DS ad avviare le procedure interne alle scuole per giungere, entro i primi giorni di dicembre, alle elezioni di sindaco ed altre cariche del Baby Consiglio”.

Comiso - Entro i primi giorni di dicembre, elezioni del baby sindaco. “Avviato in stretta collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, l’iter per l’elezione dei rappresentanti del consiglio Comunale dei ragazzi – spiega il sindaco-. Le difficoltà vissute dalle scuole a causa della pandemia non potevano non avere effetti anche in questo importante momento di partecipazione alla vita democratica della loro città. Le continue chiusure, il timore del contagio, hanno di fatto interrotto l’attività del consiglio comunale dei ragazzi. È stata prorogata infatti per lo scorso anno, la rappresentanza precedente nella speranza, purtroppo disattesa, di potere avviare le loro attività consultative. Purtroppo – ancora Maria Rita Schembari – così non è stato e, con grande cautela, abbiamo differito di qualche tempo le elezioni di primo e secondo livello. Adesso, dopo due mesi dall’avvio delle attività didattiche, visto che le stesse stanno proseguendo con discreta tranquillità, abbiamo invitato i DS ad avviare le procedure interne alle scuole per giungere, entro i primi giorni di dicembre, alle elezioni di sindaco ed altre cariche del Baby Consiglio”.