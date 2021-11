Diabete, mortalitÃ  doppi in Sicilia rispetto al resto d'Italia

Salute e benessere

Diabete, mortalità doppi in Sicilia rispetto al resto d'Italia

Palermo - "È necessario sensibilizzare l'opinione pubblica perché l'aumento esponenziale del diabete nella popolazione la rende un'emergenza a cui far fronte con tutte le forze disponibili. Non aumentano solo i casi di diabete mellito, quello di tipo 2 legato all'obesità, ma sono in aumento anche quelli nei bambini soprattutto nelle zone in cui le condizioni socio economico culturali sono meno elevate". Lo dice - il presidente di Simdo, Vincenzo Provenzano, in occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra domani. "In questo la Sicilia è maglia nera con una mortalità doppia rispetto al resto di Italia, tripla rispetto al Trentino e al Friuli, e nelle conseguenze gravi come l'amputazione del piede", afferma Provenzano, che è anche il primario di Diabetologia all'ospedale Civico di Partinico."È encomiabile l'impegno dell'assessorato alla Salute della Regione siciliana e dell'Asp di Palermo a favore delle persone con diabete ed in particolare dei bambini e delle donne in gravidanza - prosegue - Perché non esiste un unico malato di diabete ma ogni età e ogni genere ha delle peculiarità che non possono essere ignorate per garantire a ciascun malato una vita migliore. Bisogna puntare sugli obiettivi della cura e prevenire le complicanze invalidanti e ottenere buona qualità della vita".

