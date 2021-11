Moda e spettacolo

Valentina Ferragni operata al viso: aspetto esito biopsia, sembrava un brufolo..

Valentina Ferragni su Instagram: sono stata operata e aspetto l'esito della biopsia. "Questa mattina ho tolto la “cosa” che avevo sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell'anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando”: inizia così il racconto che Valentina Ferragni ha affidato a un post Instagram, a corredo delle foto che la mostrano con un cerotto sulla fronte. La sorella di Chiara, influencer seguita da 4 milioni di follower, ha spiegato di aver subito un intervento necessario per approfondire la natura di un problema di salute. “In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo). Il medico l'ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta” scrive ancora Valentina a cui sono stati posti tre punti di sutura dopo un intervento che l’ha molto preoccupata.“Ora ho 3 punti e una benda per una settimana! Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l'intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute”, ha aggiunto. La promessa adesso è quella di aggiornare tutti sull’esito dell’esame appena lo conoscerà. Infine, Valentina Ferragni ha lanciato un messaggio sull’importanza della prevenzione: “Non esitare ad andare dal medico se senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene… la salute è la cosa più importante in assoluto. E ricorda, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto”.Valentina Ferragni su InstagramAttraverso le Instagram Stories, Valentina ha poi ribadito l'attesa per l'esito della biopsia che chiarirà il problema e ringraziato i medici che le sono stati accanto. “Sono stata molto agitata in quanto è stata la prima operazione della mia vita e sono stati super gentili e rassicuranti”, ha proseguito: “Avevo paura di poter avere qualcosa di “brutto” e più stava lì più la situazione sarebbe potuta peggiorare o comunque mai migliorare. Inoltre mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere (perché mi hanno asportato un bel pezzo di pelle) ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale”. “Vi farò sapere cosa uscirà dall’istologico” ha scritto ancora Valentina, a cui stano arrivando numerosi i messaggi di auguri di pronta guarigione e di affetto da parte dei follower. Tra loro anche la sorella Chiara che al racconto della sua Vale ha lasciato tre cuori simbolo della sua vicinanza.InfluencerNon è la prima volta che Valentina Ferragni confida i suoi problemi di salute. L'influencer ha già spiegato di soffrire di insulino-resistenza, una malattia arrivata in seguito ad alcune analisi cliniche a cui si era sottoposta lo scorso aprile: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l'insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”, il suo pensiero.

Valentina Ferragni su Instagram: sono stata operata e aspetto l'esito della biopsia. "Questa mattina ho tolto la “cosa” che avevo sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell'anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando”: inizia così il racconto che Valentina Ferragni ha affidato a un post Instagram, a corredo delle foto che la mostrano con un cerotto sulla fronte. La sorella di Chiara, influencer seguita da 4 milioni di follower, ha spiegato di aver subito un intervento necessario per approfondire la natura di un problema di salute. “In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo). Il medico l'ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta” scrive ancora Valentina a cui sono stati posti tre punti di sutura dopo un intervento che l’ha molto preoccupata. “Ora ho 3 punti e una benda per una settimana! Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l'intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute”, ha aggiunto. La promessa adesso è quella di aggiornare tutti sull’esito dell’esame appena lo conoscerà. Infine, Valentina Ferragni ha lanciato un messaggio sull’importanza della prevenzione: “Non esitare ad andare dal medico se senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene… la salute è la cosa più importante in assoluto. E ricorda, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto”. Valentina Ferragni su Instagram

Attraverso le Instagram Stories, Valentina ha poi ribadito l'attesa per l'esito della biopsia che chiarirà il problema e ringraziato i medici che le sono stati accanto. “Sono stata molto agitata in quanto è stata la prima operazione della mia vita e sono stati super gentili e rassicuranti”, ha proseguito: “Avevo paura di poter avere qualcosa di “brutto” e più stava lì più la situazione sarebbe potuta peggiorare o comunque mai migliorare. Inoltre mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere (perché mi hanno asportato un bel pezzo di pelle) ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale”. “Vi farò sapere cosa uscirà dall’istologico” ha scritto ancora Valentina, a cui stano arrivando numerosi i messaggi di auguri di pronta guarigione e di affetto da parte dei follower. Tra loro anche la sorella Chiara che al racconto della sua Vale ha lasciato tre cuori simbolo della sua vicinanza. Attraverso le Instagram Stories, Valentina ha poi ribadito l'attesa per l'esito della biopsia che chiarirà il problema e ringraziato i medici che le sono stati accanto. “Sono stata molto agitata in quanto è stata la prima operazione della mia vita e sono stati super gentili e rassicuranti”, ha proseguito: “Avevo paura di poter avere qualcosa di “brutto” e più stava lì più la situazione sarebbe potuta peggiorare o comunque mai migliorare. Inoltre mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere (perché mi hanno asportato un bel pezzo di pelle) ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale”. “Vi farò sapere cosa uscirà dall’istologico” ha scritto ancora Valentina, a cui stano arrivando numerosi i messaggi di auguri di pronta guarigione e di affetto da parte dei follower. Tra loro anche la sorella Chiara che al racconto della sua Vale ha lasciato tre cuori simbolo della sua vicinanza. Influencer

Non è la prima volta che Valentina Ferragni confida i suoi problemi di salute. L'influencer ha già spiegato di soffrire di insulino-resistenza, una malattia arrivata in seguito ad alcune analisi cliniche a cui si era sottoposta lo scorso aprile: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l'insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”, il suo pensiero. Non è la prima volta che Valentina Ferragni confida i suoi problemi di salute. L'influencer ha già spiegato di soffrire di insulino-resistenza, una malattia arrivata in seguito ad alcune analisi cliniche a cui si era sottoposta lo scorso aprile: “Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l'insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”, il suo pensiero.