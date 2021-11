Papa: Scegliere parola di GesÃ¹, non cose terrene

Italia

Papa: Scegliere parola di Gesù, non cose terrene

ROMA - ’’Il brano liturgico si apre con una frase di Gesù che ci lascia sbigottiti: ’’Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo’’. Anche il Signore si mette a fare catastrofismo? No, la sua intenzione è farci capire che tutto in questo mondo, prima o poi, passa. Alla fine però Gesù dice cosa non crolla: ’’Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole no’’. E’ un messaggio per orientarci nelle scelte importanti della vita, su cosa conviene investire’’. Queste le parole di Papa Francesco nell’omelia al Vaticano. ’’ Non è facile, le cose che ci danno subito soddisfazione ci attirano, mentre le parole del Signore vanno oltre l’immediato e richiedono pazienza. Siamo tentati di aggrapparci a quello che vediamo e tocchiamo: è umano, ma è un inganno - prosegue il Santo Padre - Il centro ce lo dice San Paolo.Papa FrancecoQuello che dà solidità è la carità, chi fa bene investe per l’eternità. Il bene non va mai perduto, rimane per sempre. Domandiamoci in cosa stiamo investendo: su cose che passano come denaro, apparenza e benessere fisico? Siamo attaccati a cose terrene come se dovessimo vivere qui per sempre. Noi dobbiamo decidere guardando l’eternità, Gesù: non sarà la decisione più facile, ma quella buona’’.

