Sciascia-Bufalino, le foto di una storia d'amicizia

Comiso - La storia di un’amicizia, quella tra Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, in 32 fotografie di Nino Catalano. La mostra è stata inaugurata sabato 13 novembre presso la Fondazione Bufalino di Comiso. Titolo “Sorrisi alla Noce con Sciascia e Bufalino”. La Noce, la terrazza della casa nelle campagne di Racalmuto, luogo non solo geografico ma luogo dell’anima, dove i due scrittori, tra i più importanti del Novecento, coltivavano la loro amicizia e dove tutte le foto sono state scattate, in anni diversi. Foto che saranno in mostra dal 13 al 28 novembre 2021 tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La manifestazione gode del contributo del Comune di Comiso, dell’Assemblea regionale siciliana, dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana.All’inaugurazione sonoo intervenuti il presidente della Fondazione Bufalino, Giuseppe Digiacomo il suo direttore scientifico, Nunzio Zago, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e lo scrittore Vito Catalano che è tra l’altro il figlio dell’autore delle foto. Con questa mostra fotografica si chiude iò festival letterario «L’ingegnere di Babele» che da settembre ad oggi ha sviluppato un percorso di conoscenza ed approfondimento delle opere di Bufalino ma anche nelle varie relazioni che, in diversi ambiti, lo scrittore comisano ha avuto. (da.di.)

