Cronaca

Ragusa, identificata la donna lasciata morta davanti all'ospedale

Ragusa – E’ Veronica Ferrera di 38 anni la donna lasciata in fin di vita, giovedì scorso, davanti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul corpo della donna la prossima settimana sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime informazioni la 38enne era fuggita da una casa di cura di Ragusa da diversi giorni. I Carabinieri e la Squadra Mobile di Ragusa sono riusciti a risalire all’uomo che ha lasciato davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa la donna e poi è scappato via.

