Attualità

Ragusa, professore vaccinato positivo al Covid: 15 classi in Dad

Ragusa - Un professore del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa venerdì pomeriggio durante un tampone di controllo è risultato positivo al covid. La dirigente scolastica del Liceo ha dato seguito alle procedure anti Covid e ha deciso di attivare la sorveglianza testing per otto classi, cioè per quelle in cui il docente aveva svolto delle lezioni nei giorni precedenti (venerdì non aveva lezione). Le 8 classi dunque hanno già fatto lo scorso sabato mattina lezioni a distanza. Il provvedimento ha interessato anche gli altri professori delle classi interessate alcuni dei quali, però, insegnano pure in altre sezioni e pertanto, non potendo garantire la presenza di tutti i docenti, altre 15 classi sono state messe in dad pur non avendo avuto alcun contatto con il docente risultato positivo.Sono stati già attiviati i tempi per effettuare i tamponi a studenti e docenti per capire se ci sono stati contagi.

