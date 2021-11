Attualità

Fare Verde: flash mob in contrada Pozzo Bollente a Vittoria

Vittoria - Flash mob sabato 13 novembre in contrada Pozzo Bollente a Vittoria: centro di compostaggio "Una chimera". Impianti in tutta l’isola completati ma mai aperti, altri solo in progettazione, altri ancora aperti ma ad oltranza momentaneamente chiusi perché saturi o flagellati da continui guasti ai macchinari o grottescamente privi delle adeguate autorizzazioni. Povera Sicilia e poveri siciliani che ne subiscono quotidianamente le conseguenze. Comuni con le casse svuotate dal conferimento dei rifiuti a centinaia di chilometri, a discapito di altre risorse da utilizzare per i servizi di necessità collettiva, con la beffa di avere a poca distanza questi impianti fuori servizio, monumenti all’inadempienza politica e bacino di profitto per affari spesso illeciti.Fare Verde VittoriaFare Verde Vittoria si dissocia totalmente dalle scelte della politica Regionale sulla raccolta dei rifiuti, puntare sugli inceneritori bruciando tutto indistintamente, significa affossare totalmente la raccolta differenziata che assieme ad una scelta di minore produzione di rifiuti alla fonte, a nostro parere è l’unica soluzione per una crescita sostenibile del territorio isolano. In contrada Pozzo Bollente a Vittoria anche per il centro di compostaggio ivi esistente ormai da più di dieci anni ma mai funzionante, le associazioni ambientaliste chiedono con forza la messa in funzione per dare finalmente dignità e speranza ai cittadini dei paesi del comprensorio e tentare di creare un circuito virtuoso della raccolta rifiuti che sia illuminato dalla legalità e dai reali bisogni della popolazione.Oggi oltre alle associazioni, presenti diversi amministratori locali a cui evidenziate le sistematiche e annose criticità, i quali amministratori di fronte a questo disastro hanno dovere ed obblighi morali di trovare immediate soluzioni. Basta ancora aspettare la Sicilia ormai una pattumiera a cielo aperto, il momento per tutti di fare il proprio dovere.

