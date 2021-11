Tecnologie

WhatsApp: il trucco per nascondere l'ultimo accesso

Ancora un aggiornamento su WhatsApp. Stavolta si tratta di una nuova modalità che consente di nascondere o aggiornare l’orario delle proprie conversazioni lasciando libera facoltà a quest’ultimi di scegliere a quali chat accostare anche la data esatta dell’ultimo accesso svolto.L’aggiornamento WhatsApp in questione trova una più precisa descrizione su wabetainfo. Si fa riferimento alla versione 2.21.33.14, grazie alla quale i beta tester possono ora nascondere quelli che sono i riferimenti temporali dell’ultimo accesso svolto in ordine di tempo. In pratica con questa nuova modalità gli utenti inclusi nelle chat selezionate non saranno in grado di vedere a quando risale il nostro ultimo accesso. La scelta è ampia in tal senso.Possiamo decidere se nascondere il nostro accesso a chiunque oppure solo ad alcuni selezionati tra i nostri contatti. Questa introduzione sembra che stia riscontrando diversi pareri favorevoli. C’è da potere immaginare con relativa facilità che entro non molto tempo la caratteristica appena descritta possa essere inserita in uno dei prossimi aggiornamenti, per essere distribuita a livello globale tra i milioni e milioni di fruitori di WhatsApp. WA che resta leader nel proprio settore di riferimento. WhatsApp al momento rimane la chat di messaggistica più utilizzata al mondo nonostante la concorrenza di altre app di messaggistica immediata come ad esempio Teletram. Anch’essa poi, come Facebook ed Instagram, è interessato dal grande cambiamento annunciato da Mark Zuckerberg, il quale ha introdotto la galassia Meta.Meta includerà le tre applicazioni sopra citate ma anche molto altro, tra implementazione della realtà virtuale ed aumentata e tante altre caratteristiche volte a favorire il lavoro delle aziende ed a rendere più interessante la vita di tantissimi utenti.

