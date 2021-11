Sport

Pole di Martin a Valencia, Rossi in quarta fila

VALENCIA (SPAGNA) - Jorge Martin ottiene la pole position nel Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima tappa del Mondiale MotoGp 2021 in programma sul circuito Ricardo Tormo. Lo spagnolo della Ducati Pramac - quarta pole stagionale - sfila la prima casella della griglia a ‘Peccò Bagnaia: il centauro spagnolo chiude in 1’29″936, mentre l’italiano ferma il cronometro in 1’30″000 prima di scivolare dalla moto e precludersi la chance di un ultimo tentativo. ’’Ma non avrei migliorato in quel giro, Martin è stato bravo e si merita la pole position - riconosce - Mi sta venendo difficile fare un giro perfetto perchè questa pista non è molto nelle mie corde, ma sono contento del lavoro che stiamo facendo’’.’’Finire con la pole davanti ai fan con la tribuna piena è incredibile - esulta invece Martin - Sono contento e fiducioso per la gara, per vincere manca qualcosa rispetto a Bagnaia e le Suzuki ma darò il massimo e cercherò di giocare le mie carte’’. Ma la Ducati festeggia la tripletta con Jack Miller in prima fila e piazza anche Johann Zarco in quinta posizione, con l’unico intruso che risponde al nome di Joan Mir, quarto su Suzuki. Ottavo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha), mentre Valentino Rossi chiude la sua ultima qualifica in decima piazza e scatterà dalla quarta fila. Al via della gara non ci sarà invece alcuna Honda ufficiale: rimasto a casa Marc Marquez, Pol Espargarò è finito in ospedale per accertamenti dopo una rovinosa caduta nelle terze libere.

