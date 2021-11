Maltempo in Sicilia: Scaletta Zanclea sommersa dal fango: Ã¨ impressionante FOTO

Sicilia

Maltempo in Sicilia: Scaletta Zanclea sommersa dal fango: è impressionante FOTO

Scaletta Zanclea - Il forte maltempo in Sicilia di queste ultime ore ha messo ancora una volta in ginocchio i comuni della zona ionica. A Scaletta Zanclea in provincia di Messina due metri di fango e detriti hanno travolto auto e allagato garage e cantine. Tra gli abitanti torna la paura delle alluvioni. A Capo Alì di nuovo chiusa la statale 114 per frana. Un territorio che si rivela sempre troppo fragile.

