Covid Sicilia: il virus c'Ã¨ ancora, i no vax dovrebbero visitare una terapia intensiva

Sicilia

Covid Sicilia: il virus c'è ancora, i no vax dovrebbero visitare una terapia intensiva

Caltanissetta - "Il virus c'è ancora. Tutti quelli che profetizzano un'uscita dalla pandemia, nell'arco delle prossime settimane o nei prossimi mesi, non dicano delle cose che sono smentite dai fatti. E sono fatti anche quelli che vedono un'occupazione dei reparti ospedalieri quasi al 90% per i soggetti non vaccinati. Quindi i teorici dei no-vax probabilmente dovrebbero fare una passeggiata in una terapia intensiva e conoscere il dramma di chi non si è vaccinato". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenuto a Caltanissetta per l'inaugurazione della nuova "Area parto" dell'ospedale Sant'Elia. Sull'andamento dei contagi e la possibilità che la Sicilia possa finire in zona gialla Razza ha aggiunto: "Ho imparato a non fare previsioni.Covid Sicilia: contagiLa Sicilia ha bisogno di essere attenta ai prossimi giorni e quindi a far procedere le vaccinazioni, a spiegare a tutti che la terza dose non è una scelta ma deve diventare un dovere civico verso gli altri e soprattutto adottando delle misure tempestive. Ieri il presidente Musumeci ha adottato delle misure su alcuni comuni. E' il segnale che il monitoraggio è costante".

Caltanissetta - "Il virus c'è ancora. Tutti quelli che profetizzano un'uscita dalla pandemia, nell'arco delle prossime settimane o nei prossimi mesi, non dicano delle cose che sono smentite dai fatti. E sono fatti anche quelli che vedono un'occupazione dei reparti ospedalieri quasi al 90% per i soggetti non vaccinati. Quindi i teorici dei no-vax probabilmente dovrebbero fare una passeggiata in una terapia intensiva e conoscere il dramma di chi non si è vaccinato". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenuto a Caltanissetta per l'inaugurazione della nuova "Area parto" dell'ospedale Sant'Elia. Sull'andamento dei contagi e la possibilità che la Sicilia possa finire in zona gialla Razza ha aggiunto: "Ho imparato a non fare previsioni. Covid Sicilia: contagi

La Sicilia ha bisogno di essere attenta ai prossimi giorni e quindi a far procedere le vaccinazioni, a spiegare a tutti che la terza dose non è una scelta ma deve diventare un dovere civico verso gli altri e soprattutto adottando delle misure tempestive. Ieri il presidente Musumeci ha adottato delle misure su alcuni comuni. E' il segnale che il monitoraggio è costante". La Sicilia ha bisogno di essere attenta ai prossimi giorni e quindi a far procedere le vaccinazioni, a spiegare a tutti che la terza dose non è una scelta ma deve diventare un dovere civico verso gli altri e soprattutto adottando delle misure tempestive. Ieri il presidente Musumeci ha adottato delle misure su alcuni comuni. E' il segnale che il monitoraggio è costante".