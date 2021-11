Sicilia

Covid Sicilia, 327 nuovi positivi: 118 a Catania e 17 a Ragusa

Ragusa - Sono 327 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.752 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 546. L'incidenza scende all'1,6% ieri era al 2,4%. Gli attuali positivi sono 9.006 con un aumento di 21 casi. I guariti sono 303 mentre si registrano 3 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.088. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 ricoverati, con 12 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 38 casi, Catania 118, Messina 21, Siracusa 49, Ragusa 17, Trapani 36, Caltanissetta 21, Agrigento 24, Enna, 3.Covid in Italia: dati delle RegioniLa Sicilia è al decimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 1.237 casi, al secondo posto il Veneto con 1.125 casi, al terzo posto il Lazio con 1.067 casi, al quarto posto la Campania con 830 casi, al quinto l'Emilia Romagna con 682 casi, al sesto il Friuli Venezia Giulia con 524 casi, al settimo il Piemonte con 483 casi, all'ottavo la Toscana con 431 casi, al nono la provincia autonoma di Bolzano con 359 casi.

