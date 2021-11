Cronaca

Due ragazzi aggrediti per il cellulare a Comiso: finiscono in ospedale

Comiso - Due ragazzini oggi sono stati aggrediti per il callulare in piazza Maiorana a Comiso. Uno dei due ragazzi era sceso dal pullman perché tornava da una scuola da Ragusa mentre l’altro era in piazza quando ha subito l’aggressione. Secondo le prime informazioni pare che i tre aggressori (forse immigrati) abbiano agito per rubare i cellulari. Le due aggressioni sono avvenute in due momenti diversi poco dopo le ore 14. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati al Pronto Soccorso, uno ha avuto pochi giorni di prognosi mentre l'altro è ancora in ospedale e al momento non è stata annunciata la prognosi.Pare che quest’ultimo durante l’aggressione ha riportato lesioni al votlo. Sui due episodi indaga la Polizia di Stato.

